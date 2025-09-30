Katalog firm
Chubb
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • India

Chubb Inżynier Oprogramowania Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Chubb wynosi ₹1.54M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chubb. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Łącznie rocznie
₹1.54M
Poziom
L1
Podstawa
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹73.1K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Chubb?

₹13.95M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Inżynier Oprogramowania katika Chubb in India kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹3,797,375. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Chubb kwa jukumu la Inżynier Oprogramowania in India ni ₹1,551,762.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Chubb

Powiązane firmy

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby