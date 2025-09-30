Katalog firm
Chubb
  • Pensje
  • Aktuariusz

  • Wszystkie pensje Aktuariusz

  • Philadelphia Area

Chubb Aktuariusz Pensje w Philadelphia Area

Wynagrodzenie Aktuariusz in Philadelphia Area w Chubb wynosi $79.3K year dla Actuarial Trainee. Medianna pakietu rekompensaty in Philadelphia Area year wynosi w sumie $142K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chubb. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Chubb?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Aktuariusz w Chubb in Philadelphia Area wynosi rocznie $215,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chubb dla stanowiska Aktuariusz in Philadelphia Area wynosi $147,575.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Chubb

Inne zasoby