Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w Chitkara University wynosi od ₹1.05M do ₹1.47M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chitkara University. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$12.9K - $15.7K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Chitkara University?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Chitkara University in India wynosi rocznie ₹1,465,027. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chitkara University dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,048,252.

Inne zasoby

