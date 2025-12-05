Katalog firm
China Telecom
China Telecom Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in Hong Kong (SAR) w China Telecom wynosi od HK$548K do HK$795K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w China Telecom. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w China Telecom?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w China Telecom in Hong Kong (SAR) wynosi rocznie HK$794,803. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w China Telecom dla stanowiska Analityk Biznesowy in Hong Kong (SAR) wynosi HK$547,679.

Inne zasoby

