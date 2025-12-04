Katalog firm
Chicago Housing Authority
Chicago Housing Authority Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Chicago Housing Authority wynosi od $85K do $119K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chicago Housing Authority. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$92K - $107K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$85K$92K$107K$119K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Chicago Housing Authority?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Chicago Housing Authority in United States wynosi rocznie $119,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chicago Housing Authority dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $85,000.

Inne zasoby

