Chevron Phillips Chemical Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Chevron Phillips Chemical wynosi od $85,706 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $243,775 dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Chevron Phillips Chemical . Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025