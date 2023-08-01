Katalog firm
Chevron Phillips Chemical
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Chevron Phillips Chemical Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Chevron Phillips Chemical wynosi od $85,706 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $243,775 dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Chevron Phillips Chemical. Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $100K
Księgowy
$92.5K
Analityk Biznesowy
$85.7K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Inżynier Chemik
$93.5K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$244K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Chevron Phillips Chemical jest Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $243,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chevron Phillips Chemical wynosi $93,530.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Chevron Phillips Chemical

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • DoorDash
  • Square
  • Spotify
  • PayPal
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby