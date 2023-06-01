Katalog firm
CHEQ
CHEQ Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w CHEQ wynosi od $29,368 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $129,350 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników CHEQ. Ostatnia aktualizacja: 11/18/2025

Menedżer Produktu
$118K
Sprzedaż
$129K
Inżynier Sprzedaży
$126K

Inżynier Oprogramowania
$29.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w CHEQ jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $129,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CHEQ wynosi $121,788.

