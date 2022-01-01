Katalog firm
Checkr
Checkr Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Checkr wynosi od $73,630 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $360,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Checkr. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $351K
Obsługa Klienta
$73.6K

Analityk Danych
$181K
Analityk Finansowy
$191K
Zasoby Ludzkie
$258K
Marketing
$226K
Projektant Produktu
Median $220K
Menedżer Produktu
Median $360K
Menedżer Programu
$122K
Rekruter
Median $172K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Checkr, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Checkr jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $360,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Checkr wynosi $205,475.

