Charles Schwab
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Architekt Danych

  • Greater Denver And Boulder Area

Charles Schwab Architekt Danych Pensje w Greater Denver And Boulder Area

Wynagrodzenie Architekt Danych in Greater Denver And Boulder Area w Charles Schwab wynosi od $96.7K year dla 54 do $114K year dla 56. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Danych w Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area wynosi rocznie $146,133. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Charles Schwab dla stanowiska Architekt Danych in Greater Denver And Boulder Area wynosi $99,300.

