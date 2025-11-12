Wynagrodzenie Architekt Danych in United States w Charles Schwab wynosi od $93.6K year dla 54 do $199K year dla 59. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)