Charles Schwab
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • United States

Charles Schwab Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States w Charles Schwab wynosi od $91.1K year dla 54 do $163K year dla 58. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
54
Software Developer I(Poziom początkujący)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Charles Schwab in United States wynosi rocznie $176,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Charles Schwab dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States wynosi $127,000.

Inne zasoby