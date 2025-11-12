Charles Schwab Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Charles Schwab wynosi od $97.6K year dla 54 do $206K year dla 59. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $118K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia 54 Software Developer I ( Poziom początkujący ) $97.6K $90.8K $0 $6.8K 55 Software Developer II $114K $104K $1.1K $9K 56 Software Developer III $131K $122K $0 $8.4K 57 Software Developer IV $156K $140K $2K $13.9K Pokaż 4 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

