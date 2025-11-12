Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Charles Schwab wynosi od $97.6K year dla 54 do $206K year dla 59. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $118K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)