Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Greater Dallas Area w Charles Schwab wynosi od $92.9K year dla 54 do $179K year dla 58. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dallas Area year wynosi w sumie $116K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Charles Schwab. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Charles Schwab, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)