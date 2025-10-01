Katalog firm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • San Francisco Bay Area

Character.ai Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Character.ai wynosi $480K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Character.ai. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Łącznie rocznie
$480K
Poziom
-
Podstawa
$300K
Stock (/yr)
$180K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Character.ai?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Character.ai, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Character.ai in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $792,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Character.ai for the Inżynier Oprogramowania role in San Francisco Bay Area is $480,000.

