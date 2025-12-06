Katalog firm
Character.ai
Character.ai Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Character.ai wynosi $410K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Character.ai. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Łącznie rocznie
$410K
Poziom
L5
Podstawa
$260K
Stock (/yr)
$150K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
0 Lata
Jakie są poziomy kariery w Character.ai?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Character.ai, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Character.ai in United States wynosi rocznie $792,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Character.ai dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $462,500.

Inne zasoby

