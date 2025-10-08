Katalog firm
Channel Factory
  Inżynier Oprogramowania

  Inżynier Oprogramowania Backend

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Channel Factory wynosi $127K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Channel Factory. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Mediana Pakietu
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$127K
Poziom
-
Podstawa
$110K
Stock (/yr)
$0
Premia
$16.5K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Channel Factory?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Channel Factory in United States wynosi rocznie $152,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Channel Factory dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in United States wynosi $127,500.

Inne zasoby