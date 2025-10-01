Katalog firm

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Chainlink Labs wynosi £134K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chainlink Labs. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£134K
Poziom
L3
Podstawa
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Premia
£0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Chainlink Labs?

£121K

Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Chainlink Labs, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (5.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Chainlink Labs in Greater London Area wynosi rocznie £215,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chainlink Labs dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater London Area wynosi £123,098.

