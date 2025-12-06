Katalog firm
Chainlink Labs
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Rekruter

  • Wszystkie pensje Rekruter

Chainlink Labs Rekruter Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Rekruter in United States w Chainlink Labs wynosi $115K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chainlink Labs. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Łącznie rocznie
$115K
Poziom
L3
Podstawa
$115K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Chainlink Labs?
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Chainlink Labs, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (5.00% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Rekruter oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Chainlink Labs in United States wynosi rocznie $162,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chainlink Labs dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $107,500.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Chainlink Labs

Powiązane firmy

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.