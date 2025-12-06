Katalog firm
Chainlink Labs
Chainlink Labs Menedżer Produktu Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chainlink Labs. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$182K - $216K
France
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$168K$182K$216K$230K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Chainlink Labs, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (5.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Chainlink Labs in France wynosi rocznie €199,640. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chainlink Labs dla stanowiska Menedżer Produktu in France wynosi €145,824.

