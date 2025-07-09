CGS Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń CGS waha się od $33,690 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $196,980 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CGS. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Obsługa klienta
$34.7K
Zasoby ludzkie
$33.7K
Sprzedaż
$55.5K

Inżynier oprogramowania
$62.1K
Kierownik programu technicznego
$197K
FAQ

据报道，CGS最高薪的职位是Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level，年总薪酬为$196,980。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，CGS的年总薪酬中位数为$55,497。

