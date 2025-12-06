Katalog firm
CGI
CGI Menedżer Analityki Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in India w CGI wynosi od ₹2.26M do ₹3.2M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CGI. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$29.1K - $34.5K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w CGI?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w CGI in India wynosi rocznie ₹3,202,108. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CGI dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in India wynosi ₹2,255,398.

Inne zasoby

