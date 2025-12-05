Katalog firm
CGI
CGI Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in United States w CGI wynosi od $33.2K do $48.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CGI. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$38.1K - $43.5K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$33.2K$38.1K$43.5K$48.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w CGI?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w CGI in United States wynosi rocznie $48,380. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CGI dla stanowiska Obsługa Klienta in United States wynosi $33,210.

