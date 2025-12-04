Katalog firm
CGG
CGG Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w CGG wynosi od $73.1K do $100K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CGG. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$79.2K - $94K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$73.1K$79.2K$94K$100K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w CGG?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w CGG in United States wynosi rocznie $100,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CGG dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $73,080.

Inne zasoby

