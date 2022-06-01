Katalog firm
CGG
CGG Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CGG waha się od $65,631 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $99,735 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $68.3K
Analityk danych
$86.6K
Naukowiec danych
$65.6K

Inżynier geologiczny
$69.7K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$99.7K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w CGG to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $99,735. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w CGG wynosi $69,650.

