Katalog firm
cfdx
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o cfdx, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    CFDX is a precision neuroscience company based in London. They specialize in developing advanced technologies and solutions for studying the brain and understanding its complex functions.

    https://cfdx.io
    Strona internetowa
    2022
    Rok założenia
    4
    Liczba pracowników
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla cfdx

    Powiązane firmy

    • Pinterest
    • Netflix
    • Facebook
    • Google
    • LinkedIn
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby