CES
CES Menedżer Operacji Biznesowych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Operacji Biznesowych w CES wynosi od ₹1.6M do ₹2.23M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CES. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$19.5K - $23K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w CES?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Operacji Biznesowych w CES wynosi rocznie ₹2,227,226. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CES dla stanowiska Menedżer Operacji Biznesowych wynosi ₹1,599,034.

Inne zasoby

