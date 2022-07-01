Katalog firm
Cervello Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Cervello waha się od $90,450 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $243,210 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Cervello. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Kierownik programu
$243K
Kierownik projektu
$148K
Inżynier oprogramowania
$90.5K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Cervello to Kierownik programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $243,210. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Cervello wynosi $148,255.

Inne zasoby