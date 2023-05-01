Katalog firm
Certn
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Certn Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Certn waha się od $60,581 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $123,533 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Certn. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $91.5K
Zasoby ludzkie
$60.6K
Specjalista IT
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Certn, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Certn er Specjalista IT at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $123,533. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Certn er $91,493.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Certn

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Stripe
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby