CertiK Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CertiK waha się od $102,000 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $653,250 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CertiK. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $160K

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
Median $102K
Kierownik nauki o danych
$209K

Projektant produktu
$146K
Menedżer produktu
$219K
Kierownik projektu
$653K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$175K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$624K
Den högst betalande rollen som rapporterats på CertiK är Kierownik projektu at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $653,250. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CertiK är $192,035.

