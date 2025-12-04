Katalog firm
Certa
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Certa Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Certa wynosi od ₹1.24M do ₹1.76M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Certa. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$16.1K - $18.9K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$14.1K$16.1K$18.9K$20.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Inżynierii Oprogramowania zgłoszeń w Certa aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Certa?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Inżynierii Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Certa in India wynosi rocznie ₹1,763,108. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Certa dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹1,235,683.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Certa

Powiązane firmy

  • Amazon
  • LinkedIn
  • Square
  • Stripe
  • DoorDash
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certa/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.