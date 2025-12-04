Katalog firm
CERN
CERN Inżynier Mechanik Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Mechanik in Switzerland w CERN wynosi od CHF 54.3K do CHF 77.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CERN. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w CERN?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w CERN in Switzerland wynosi rocznie CHF 77,081. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CERN dla stanowiska Inżynier Mechanik in Switzerland wynosi CHF 54,292.

Inne zasoby

