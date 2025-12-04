Katalog firm
CERN
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

  • Wszystkie pensje Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

CERN Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w CERN wynosi od CHF 62.2K do CHF 87K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CERN. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$83.4K - $101K
Switzerland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$76.9K$83.4K$101K$107K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) zgłoszeń w CERN aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w CERN?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w CERN wynosi rocznie CHF 86,967. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CERN dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi CHF 62,226.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla CERN

Powiązane firmy

  • Uber
  • Flipkart
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cern/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.