CERN Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CERN waha się od $47,822 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Asystent administracyjny na dolnym końcu do $114,875 dla Inżynier sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CERN. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $89.1K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier oprogramowania backend

Naukowiec badawczy

Naukowiec danych
Median $76.6K
Asystent administracyjny
$47.8K

Inżynier sprzętu
$115K
Specjalista IT
$92.2K
Inżynier mechanik
$83.3K
FAQ

