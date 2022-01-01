Katalog firm
Ceridian
Ceridian Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ceridian waha się od $52,260 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $279,390 dla Zasoby ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ceridian. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Projektant produktu
Median $92K
Obsługa klienta
$52.3K

Zasoby ludzkie
$279K
Marketing
$137K
Kierownik projektowania produktu
$106K
Menedżer produktu
$67.4K
Kierownik projektu
$82.6K
Rekruter
$68.6K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$111K
Architekt rozwiązań
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Kierownik programu technicznego
$101K
Harmonogram nabywania praw

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Ceridian, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 33.3% nabywa się w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% nabywa się w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% nabywa się w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ceridian este Zasoby ludzkie at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $279,390.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ceridian este $92,000.

