Ceribell
Ceribell Menedżer Analityki Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in United States w Ceribell wynosi od $210K do $287K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ceribell. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$225K - $272K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$210K$225K$272K$287K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Ceribell in United States wynosi rocznie $286,520. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ceribell dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in United States wynosi $209,950.

