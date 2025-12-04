Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Cerebras Systems wynosi od $193K year dla L2 do $295K year dla L12. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $305K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cerebras Systems. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Cerebras Systems, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
