Średnia całkowita rekompensata Rekruter in Canada w Cerebras Systems wynosi od CA$84.6K do CA$118K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cerebras Systems. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$65.6K - $77.2K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Cerebras Systems, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Cerebras Systems in Canada wynosi rocznie CA$117,810. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cerebras Systems dla stanowiska Rekruter in Canada wynosi CA$84,582.

Inne zasoby

