Ceragon Networks Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ceragon Networks waha się od $54,380 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $115,407 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ceragon Networks. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier elektryk
$108K
Inżynier sprzętu
$109K
Kierownik projektu
$115K

Inżynier oprogramowania
$54.4K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ceragon Networks to Kierownik projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $115,407. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ceragon Networks wynosi $108,886.

