Cepheid
Cepheid Inżynier Sprzętu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzętu in United States w Cepheid wynosi od $141K do $201K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cepheid. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$160K - $182K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$141K$160K$182K$201K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Cepheid?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Cepheid in United States wynosi rocznie $200,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cepheid dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $141,100.

