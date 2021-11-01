Katalog firm
Cepheid
Cepheid Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Cepheid waha się od $68,340 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $196,015 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Cepheid. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier mechanik
Median $140K
Inżynier oprogramowania
Median $144K
Księgowy
$147K

Inżynier biomedyczny
$194K
Inżynier chemik
$131K

Inżynier procesów

Obsługa klienta
$68.3K
Naukowiec danych
$151K
Analityk finansowy
$147K
Inżynier sprzętu
$171K
Operacje marketingowe
$112K
Menedżer produktu
$163K
Kierownik programu
$196K
Kierownik projektu
$168K
Operacje przychodowe
$181K
Kierownik programu technicznego
$171K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Cepheid to Kierownik programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $196,015. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Cepheid wynosi $150,750.

