Centrica Menedżer Produktu Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Centrica. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$77.8K - $94K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Centrica in United Kingdom wynosi rocznie £73,753. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centrica dla stanowiska Menedżer Produktu in United Kingdom wynosi £54,043.

