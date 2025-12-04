Katalog firm
Centrica
Centrica Inżynier Elektryk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in Belgium w Centrica wynosi od €47.1K do €68.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Centrica. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$62.5K - $71.2K
Belgium
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Centrica?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w Centrica in Belgium wynosi rocznie €68,648. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centrica dla stanowiska Inżynier Elektryk in Belgium wynosi €47,123.

Inne zasoby

