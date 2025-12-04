Katalog firm
Centric Software
Centric Software Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Centric Software wynosi od €71.6K do €104K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Centric Software. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$94.9K - $108K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$82.7K$94.9K$108K$120K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Centric Software?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Centric Software wynosi rocznie €104,314. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centric Software dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi €71,606.

Inne zasoby

