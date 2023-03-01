Katalog firm
Centric Software
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Centric Software Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Centric Software waha się od $101,570 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $255,000 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Centric Software. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Projektant produktu
Median $150K
Inżynier oprogramowania
Median $123K
Specjalista IT
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Menedżer produktu
$159K
Sprzedaż
$174K
Architekt rozwiązań
$255K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Centric Software to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $255,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Centric Software wynosi $154,600.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Centric Software

Powiązane firmy

  • Lyft
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby