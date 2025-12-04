Katalog firm
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in India w Centre for Development of Telematics wynosi od ₹195K do ₹285K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Centre for Development of Telematics. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$2.5K - $2.9K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Centre for Development of Telematics?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Centre for Development of Telematics in India wynosi rocznie ₹284,595. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centre for Development of Telematics dla stanowiska Zasoby Ludzkie in India wynosi ₹195,358.

