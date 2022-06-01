Central California Alliance for Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Central California Alliance for Health wynosi od $140,700 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $179,100 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Central California Alliance for Health . Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025