Katalog firm
Centiro
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Centiro Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Centiro wynosi od $7,468 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $11,831 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Centiro. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analityk Danych
$11.8K
Inżynier Oprogramowania
$7.5K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Centiro jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $11,831. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centiro wynosi $9,649.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Centiro

Powiązane firmy

  • Snap
  • Facebook
  • Tesla
  • Google
  • Microsoft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centiro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.