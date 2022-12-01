Centiro Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Centiro wynosi od $7,468 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $11,831 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Centiro . Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025