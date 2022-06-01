Katalog firm
Centerfield Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Centerfield wynosi od $58,531 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $248,750 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Centerfield. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Analityk Danych
$122K
Marketing
$249K
Projektant Produktu
$58.5K

Sprzedaż
$151K
Inżynier Oprogramowania
$101K
La compensació total anual mitjana reportada a Centerfield és $121,605.

