Centene Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Centene wynosi od $42,785 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $193,463 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Centene. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

Inżynier Oprogramowania
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Niezawodności Witryny

Analityk Biznesowy
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuariusz
Median $110K

Analityk Danych
Median $99.1K
Analityk Danych
Median $79K
Menedżer Projektu
Median $81K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $116K
Menedżer Programu Technicznego
Median $130K
Projektant Produktu
Median $140K
Menedżer Produktu
Median $120K
Księgowy
$78.4K
Asystent Administracyjny
$42.8K
Rozwój Biznesu
$97.3K
Menedżer Analityki Danych
$193K
Analityk Finansowy
$66.3K
Zasoby Ludzkie
$158K
Marketing
$191K
Menedżer Programu
$147K
Rekruter
$151K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$118K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $180K
Architekt Rozwiązań
$145K

Architekt Danych

Badacz UX
$98K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Centene is Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centene is $117,203.

