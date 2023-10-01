Katalog firm
Cellebrite
Cellebrite Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Cellebrite wynosi od $125,143 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $226,125 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Cellebrite. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $125K
Analityk Danych
$134K
Architekt Rozwiązań
$226K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Cellebrite jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $226,125. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cellebrite wynosi $133,926.

